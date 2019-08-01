١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:٠١
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83420847
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الصين تعلن رفضها لفرض الحظر على ظريف

الصين تعلن رفضها لفرض الحظر على ظريف

بكين/1اب/اغسطس- قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون اينغ ردا على فرض الولايات المتحدة الحظر على وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف ان موقف بكين واضح تماما، اذ نحن نعارض الحظر الاميركي الاحادي على ايران ووزير خارجيتها.

واضافت ان الصين تعارض الحظر الامیرکی غيرالقانوني والاحادي ضد ايران وترفضه.

واكدت ان الصين ترى بان فرض الحظر وممارسة الضغط لايمكن ان يعالجان المشكلة بل يزيدان التوتر ايضا.  

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينة، التفاوض بانه السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل معربة عن املها بان تعالج الولايات المتحدة مشاكلها مع ايران عن طريق الحوار والتفاوض.

ودعت الولايات المتحدة لبذل الجهود من اجل تحقيق السلام في المنطقة وخفض التوتر لان المنطقة بحاجة الى السلام والاستقرار.

وبشان فرض الولايات المتحدة الحظر على شركة نفطية صينية بسبب علاقتها مع ايران اكدت هوا تشون اينغ ان الصين وايران لديهما علاقات اقتصادية وتجارية عادية في مختلف القطاعات بما فيها الطاقة.

واضافت ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران والصين هي علاقات قانونية وبالتالي يجب حمایتها.

ودعت الولايات المتحدة الى تصحيح اسلوبها الخاطيء في فرض الحظر على الشركات الصينية واحترام الحقوق القانونية ومصالح كافة الاطراف موكدة على دفاع الصين عن حقوقها القانونية .

انتهى**2018** 2344

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