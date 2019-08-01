انطلاق مباحثات أستانة 13 بشأن سوريا

وقال ممثل وزارة الخارجية الكازاخية أيبيك ساميدياروف في المباحثات بان جميع الوفود المشاركة وصلت الى البلاد بصورة تدريجية منذ امس الاربعاء حيث بدات مباحثاتها صباح اليوم الخميس بشان ارساء السلام في سوريا.

ويترأس الوفد الايراني في اجتماعات أستانة، نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي والوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ووفد روسيا مبعوث الرئيس الروسي الخارص إلى سوريا "الكسندر لافرنتييف".

ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية الكازاخستانية، فأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، "جير بيدرسن"، لن يتمكن من المشاركة في الاجتماعات بسبب وضعه الصحي، حيث سيمثل نائبه وفد الأمم المتحدة في الاجتماع.

ويشارك وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري، والمعارضة السورية المسلحة برئاسة احمد التوما في مباحثات أستانه كما يشارك فيها ممثلون من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والصليب الأحمر الدولي بصفة مراقبين.

ولأول مرة يشارك لبنان والعراق في اجتماعات أستانة، بعد أن حصلا على صفة مراقب في اجتماع أستانة 12 الذي عقد يومي 25 و 26 نيسان/ أبريل الماضي.

ومن المقرر ان تناقش الأطراف في الاجتماعات قضايا مثل مصير مناطق خفض التصعيد ولجنة الدستور والتحضرات لمعالجة الازمة بصورة سلمية والوضع الإنساني وقضايا إعادة الإعمار بعد الحرب.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخية صباح اليوم بأنه من المتوقع أن يعقد المشاركون اليوم سلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية، تليها غدا الجمعة الجلسة العامة التي سيصدر عنها بيان مشترك للدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا، وهي ايران وتركيا وروسيا.

انتهى**2018 ** 2344