١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٥٣
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83420957
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وزير النفط: حجم انتاج البنزين "يورو 4" يسجل 74 مليون لتر يوميا في البلاد

وزير النفط: حجم انتاج البنزين "يورو 4" يسجل 74 مليون لتر يوميا في البلاد

تبريز/1 اب/اغسطس- قال وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنغنه، ان حجم انتاج بنزين بمواصفات "يورو 4" سيبلغ 74 مليون لتر يوميا حتى 22 اغسطس.

وفي كلمة القاها في مراسم تدشين مشاريع انتاجية بمصفاة تبريز التكريرية،  قال زنغة اليوم الخميس ان حجم انتاج البنزين بمواصفات يورو 4 كان معدوما في عام 2012 لكن سيبلغ 74 مليون لتر خلال الشهر الحالي.

واضاف ان حجم انتاج البنزين كان 52 لتر في عام 2012 لكن هذا المعدل بلغ 107 لترات خلال الشهر الماضي وسيبلغ  110 مليون ليتر خلال الشهر الحالي.  

وصرح زنكنة أن انتاج الديزل سيصل 60 مليون لتر حتي 20 مارس/آذار 2020.

واشار الي المشاريع الانتاجية في بمصفاة  تبريز التكريرية وقال ان هذه المشاريع تهدف الى حماية قضايا البيئة وتحسين الوضع البيئي في البلاد.

وقال انه سيتم تدشين مشاريع مماثلة في مصفي اصفهان بنهاية العام الايراني الحالي .

انتهى**2018** 2344

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