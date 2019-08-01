وزير النفط: حجم انتاج البنزين "يورو 4" يسجل 74 مليون لتر يوميا في البلاد

وفي كلمة القاها في مراسم تدشين مشاريع انتاجية بمصفاة تبريز التكريرية، قال زنغة اليوم الخميس ان حجم انتاج البنزين بمواصفات يورو 4 كان معدوما في عام 2012 لكن سيبلغ 74 مليون لتر خلال الشهر الحالي.

واضاف ان حجم انتاج البنزين كان 52 لتر في عام 2012 لكن هذا المعدل بلغ 107 لترات خلال الشهر الماضي وسيبلغ 110 مليون ليتر خلال الشهر الحالي.

وصرح زنكنة أن انتاج الديزل سيصل 60 مليون لتر حتي 20 مارس/آذار 2020.

واشار الي المشاريع الانتاجية في بمصفاة تبريز التكريرية وقال ان هذه المشاريع تهدف الى حماية قضايا البيئة وتحسين الوضع البيئي في البلاد.

وقال انه سيتم تدشين مشاريع مماثلة في مصفي اصفهان بنهاية العام الايراني الحالي .

انتهى**2018** 2344