واعظي: الحظر على ظريف لايعود على الامريكيين سوى بالفضيحة والخزي

طهران/ 1 آب / اغسطس/ ارنا - كتب النائب الأول لرئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر: حتى الأعداء يدركون معرفة ظريف ومهارته التي قل نظيرها، وقدرته على التفاوض وخلق الفرص لتجنب الصراع والحرب، فرض الحظر على ظريف لهو دليل آخر على النفاق والأكاذيب التي تطلق حول الدعوة للتفاوض.