واعظي: الحظر على ظريف لايعود على الامريكيين سوى بالفضيحة والخزي

وصرح واعظي ان المنطق لا يحذف بالعقوبات، بل يصبح أكثر كفاءة ويمنحه المزيد من الكرامة والعزة.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني امس الاربعاء.
انتهى**
طهران/ 1 آب / اغسطس/ ارنا - كتب رئيس مكتب رئيس الجمهورية في رسالة على الشبكات الافتراضية: الحظر على ظريف لايعود على الأميركيين سوى بالفضيحة، ظريف هو مهندس الدبلوماسية والصوت الدوي للشرعية الإيرانية ورمز لقبول الرأي العام العالمي للمنطق الإيراني.
وصرح واعظي ان المنطق لا يحذف بالعقوبات، بل يصبح أكثر كفاءة ويمنحه المزيد من الكرامة والعزة.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني امس الاربعاء.
انتهى**
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