١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٠١
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83421012
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الاتحاد الأوروبي : سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني

الاتحاد الأوروبي : سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني

طهران/ 1 آب / اغسطس/ ارنا - أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن اسفه وادانته للاجراء الامريكي بفرض الحظر على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقال : سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني.

وأعربت المفوضية الأوروبية، عن أسف الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد ظريف.

وقال المتحدث الرسمي للشؤون المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية، كارلوس مارتن دي جورديخويلا، في إحاطة، اليوم الخميس: "نأسف لهذا القرار. ومن جانبنا، سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني، بالنظر إلى أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية ".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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