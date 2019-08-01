وفد من النجباء سيزور ايران الاسبوع القادم

وسيبدء المهندس نصر الشمري زيارته الى ايران بلقاء المرجعيات الدينية والعلماء في قم.

وتهدف هذه الزيارة الى اجراء لقاءات ومفاوضات مع الشخصيات السياسية والعسكرية الايرانية البارزة وتسليم رسالة امين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي.

كما سيعقد الوفد في ختام الزيارة، ندوة بعنوان "دراسة الاثار السلبية للحضور الامريكي في منطقة غرب اسيا" في وكر التجسس الامريكي (السفارة الامريكية في ايران) يحضرها ممثلي محور المقاومة من ايران، لبنان، فلسطين، اليمن والبحرين، وسيكون المهندس نصر الشمري ممثلا للمقاومة العراقية وسيلقي كلمة خلال الندوة.

الجدير بالذكر انه سيتم عقد مؤتمر صحفي والمشاركة في برامج في القنوات التلفزيونية على هامش هذه الزيارة.

انتهى