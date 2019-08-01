افتتاح معرض تبريز الدولي للسجاد بحضور رئيس الجمهورية

وتم افتتاح معرض تبريز الدولي للسجاد اليدوي على مساحة 10 الاف متر مربع ويتكون من 46 جناحا.

ويعرض مصنعو السجاد من محافظات أصفهان وكيلان وقم وطهران وأذربايجان الشرقية وأذربيجان الغربية وعدد من الدول الأجنبية أعمالهم ومنتجاتهم في المعرض.

ويضم المعرض أيضاً، ولأول مرة سجادتين بمساحة 600 و400 متر مربع نسجهما الفنانون من تبريز.

ووصل رئيس الجمهورية حسن روحاني، اليوم الى مدينة تبريز مركز محافظة أذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران) لافتتاح أو وضع حجر الاساس لأكثر من 500 مشروع اقتصادي وانتاجي بقيمة نحو 10 الاف مليار تومان .

انتهى** 2344