كرزاي يدعو إلى مشاركة إيران في عملية السلام الأفغانية

كما دعا الرئيس الأفغاني السابق اليوم الخميس، إلى منح الضمانات اللازمة لإقامة سلام دائم في أفغانستان.

وقال كرزاي مخاطبا حركة طالبان: إن كنتم تريدون حقا مغادرة امريكا، عليكم وقف الحرب، لأن كل رصاصة تطلقوها ستكون لصالح امريكا.

وأضاف: ثانياً، ومن أجل مصلحة البلاد، من الضروري أن تشارك الصين وروسيا جنبا إلى جنب مع امريكا في عملية السلام ، ضمانة لاتفاق دائم.

ورأى كرزاي ان مشاركة إيران والهند في عملية السلام كدولتين إقليميتين قويتين، خطوة ثالثة في بناء سلام دائم في بلاده.

تصريحات الرئيس الأفغاني السابق عن عملية السلام، تأتي في وقت أعلنت أطراف التفاوض بين طالبان وأمريكا أمس واليوم أنها ستوقع اتفاقًا لإنهاء الحرب في أفغانستان الأسبوع المقبل.

وسائل الإعلام الأفغانية نشرت اليوم الخميس تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي شكك بنوايا اميركا في افغانستان واشار الى ضرورة اتخاذ نهج اقليمي ومشاركة فاعلة من قبل الدول الجارة للمضي بعملية السلام الى الامام والتاكيد على مشاركة الحكومة الافغانية وان يكون لها الدور الرئيس، معتبرا الوصول الى السلام المستديم رهنا بالتشاور مع جميع الاجنحة السياسية الافغانية.ضد الأحادية الأمريكية في عملية السلام.

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