عراقجي يلتقي مساعد وزير الخارجية الياباني

وخلال الاجتماع، شدد "كنجي يامادا" على أهمية العلاقات الجيدة بين البلدين، وقال، انه على الرغم من القيود، فان طوكيو تسعى إلى زيادة تعاونها مع إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الصحة والبيئة والإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية.

بدوره وصف مساعد وزير الخارجية الايراني، الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطهران، بالايجابية، ورحب بحسن نية الحكومة اليابانية لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأوضح عراقجي موقف ايران من الاتفاق النووي ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية من قبل الدول الموقعة على الاتفاق للحفاظ عليه.

وأكد نائب وزير الخارجية الياباني أيضا على أهمية العلاقات الجيدة بين البلدين، مشيرا إلى أنه على الرغم من القيود الحالية ، تسعى طوكيو إلى توسيع تعاونها مع إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجالات الصحة والبيئة و التعامل مع الكوارث الطبيعية.

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