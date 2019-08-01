وزارة الخارجية: الحظر على ظريف علامة على يأس الادارة الأمريكية وعجزها

وأكدت الخارجية الايرانية في بيانها: الحظر الأمريكي الجديد، يكشف عن خوف وضعف هذه الادارة ضد الدبلوماسية الذكية القائمة على منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد البيان : إن الحظر الأخير الذي فرض على وزير الخارجية، لن يكون له أي تأثير على جهود وإجراءات وزارة الخارجية ووزير الخارجية كمسؤول عن السياسة الخارجية لإثبات أحقية الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية ومكافحة الإرهاب الاقتصادي للادارة الامريكية ، وسيواصل القيام بمهامه ورسالته بكل قوة .

وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني امس الاربعاء.

ورد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على قرار ادراج اسمه ضمن لائحة الحظر الاميركي قائلا "انني اشكركم على اعتباركم اياي تهديدا كبيرا لخططكم".

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان اميركا فرضت الحظر عليّ بصفة "المتحدث الرئيس لايران في انحاء العالم" . هل الحقيقة مؤلمة الى هذا الحد؟ .

وتابع: ان هذا الحظر ليس له اي تاثير عليّ او على اسرتي ، لانني لا امتلك خارج ايران اي اموال او مصالح. اشكركم على انكم اعتبرتموني اشكل تهديدا كبيرا لاهدافكم.

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