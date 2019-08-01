عشرات القتلى بعملية مشتركة للطيران المسير وصاروخ بالستي على معسكر بعدن

وقالت مصادر محلية إن عدد قتلى الهجوم بصاروخ باليستي على معسكر الجلاء في عدن ارتفع إلى 41 قتيلا.

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين أن سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء الذي تسيطر عليه قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.



وقالت مصادر محلية إن قائد اللواء الأول في قوات الحزام الأمني منير اليافعي (المعروف بأبو اليمامة) قتل في الهجوم.

وهذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من ساعة، الذي يستهدف مقرا أمنيا في عدن اليوم الخميس، فقد هز انفجار عنيف مبنى شرطة مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن (جنوبي اليمن)، موقعا عشرين قتيلا ونحو ثلاثين جريحا.

ووقع الهجوم بسيارة مفخخة عند مدخل مركز قيادة الشرطة في حي الشيخ عثمان، عندما كان الشرطيون يتجمّعون لأداء تحية العلم، بحسب ما أوضحه مسؤولون أمنيون.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني -يعمل ضابطا بأمن المحافظة، وفضل عدم ذكر اسمه- إن سيارة مفخخة انفجرت وسط مبنى الشرطة الواقع بحي عمر المختار بمدينة الشيخ عثمان، حين كان الجنود يتوافدون على مساحة المبنى لأداء الطابور الصباحي.

وأدى الانفجار إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن سيارة الإسعاف هرعت إلى موقع التفجير، ونقلت بعض المصابين إلى مستشفى "أطباء بلا حدود"، الواقع بالقرب من مكان الحادث.

وأظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل تضرر المنازل القريبة وتهدم بعض الأبواب والنوافذ فيها.

انتهى