الجيش الايراني: فرض الحظر على ظريف دليل على اهتزاز افكار قادة اميركا خاصة ترامب

وجاء في جانب من بيان اصدره جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الخميس، ان فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني بصفته اعلى مسؤول للدبلوماسية الخارجية الايرانية مؤشر الى فشل اميركا المهين امام عظمة واقتدار ايران الاسلامية ومن جانب اخر فان هذا الاجراء الفارغ والذي لا اساس له دليل على اهتزاز الركائز الفكرية والسياسية لقادة اميركا خاصة الرئيس ترامب.

واضاف، هنالك تناقض في سلوك وكلام المسؤولين الاميركيين وان فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني اثبت بان حرية التعبير ليس الا شعارا وان مسؤولي البيت الابيض يخشون المنطق القوي للجمهورية الاسلامية.

واعتبر البيان نجاحات الجمهورية الاسلامية في مختلف الساحات على مدى العقود الماضية منها العسكرية والسياسية بانها ادت الى غضب وحنق الاعداء خاصة اميركا المجرمة.

وفي الختام اشار البيان الى القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمسؤولين الاوفياء لاهداف الثورة والاسلام العزيز واتباعا لنهج مؤسس الجمهورية الاسلامية وفي ظل افكار قائد الثورة "مد ظله العالي" سوف لن يتوقفوا عن حركتهم في طريق الاستقلال والحرية وشموخ ايران الاسلامية وسيواصلون الطريق بثبات حتى القضاء على نظام الهيمنة بقيادة اميركا المجرمة.

انتهى ** 2342