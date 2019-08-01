ولايتي: ايران تمضي الى الامام اعتمادا على العقلانية والمقاومة في الصعيد الدولي

وفي تصريح ادلى به الخميس، قال ولايتي، ان حركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الصعيد الدولي مرسومة وتتقدم الى الامام بقوة على اساس المنطق والحوار والعقلانية والمقاومة بتوجيه وقيادة قائد الثورة الاسلامية.

واضاف، ان الباطن الشيطاني للسياسة الاميركية كان يُعرض سابقا في ثوب حقوق الانسان والديمقراطية والحرية الا ان ترامب يعرض ظاهر وباطن صورة اميركا الحقيقية ونزعتها الاستعمارية بوضوح.

واضاف، ان الرئيس الاميركي التاجر قد جعل الساحة الدولية والسياسة الخارجية العوبة وان كانت هنالك ذرة من الشك حتى بين حلفاء اميركا حيال نقضها للعهود وفقدان امكانية الثقة بها فقد زالت مع مجيء هذا الشخص الى سدة الحكم.

وتابع قائلا، ان اميركا عاجزة حتى عن مواجهة البيان الدقيق والمنطق الرصين للجمهورية الاسلامية الايرانية وهي تزداد عزلة في العالم يوما بعد يوم وان هذا الاجراء السخيف الذي اتخذته اخيرا مؤشر اخر على عجزها امام منطق ايران الواضح.

واشار ولايتي الى الفظائع المؤلمة التي اوجدها بعض الدول الرجعية والحليفة لاميركا في المنطقة ازاء صمتها ودعمها لتلك الدول واضاف، ان الاميركيين وبمواكبة بعض دول المنطقة سعت ومازالت تسعى لتنفيذ مخططاتها البغيضة في سياق تقسيم وتشتيت الامة الاسلامية الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحور المقاومة التي ترفع ايران لواءها تمكنت من احباط تلك المخططات.

واضاف، اليوم وبفرض الحظر على ناشطي ساحة دبلوماسية الصمود يتصورون حسب زعمهم بانهم يمكنهم اخماد صوت الحق للجمهورية الاسلامية الايرانية وجبهة المقاومة وهم لاشك سيمنون بالفشل مرة اخرى بمثل هذا النوع من السلوكيات التي جعلوا انفسهم بها موضع سخرية دول العالم ومنها الدول الغربية الحليفة لهم.

وصرح مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية بان هذا الاجراء الاخرق الذي ياتي على النقيض من القوانين والاعراف الدولية قد اثبت للجميع مرة اخرى تاكيد وتصريح ايران في عدم امكانية الثقة بالاميركيين.

انتهى ** 2342