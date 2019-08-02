قاليباف: اميركا لم تتحمل اللسان الناطق للجمهورية الاسلامية

وفي تصريح ادلى به مساء الخميس قال قاليباف، ان الاميركيين لم يتحملوا وزير الخارجية الايراني الذي هو اللسان الناطق لآراء الشعب والحكومة والدولة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وكان له تاثيره في العالم وفرضوا الحظر عليه ولكن هذه المرة ايضا سوف لن يخل هذا الاجراء بارادة الشعب الايراني وسنصمد امامهم.

واشار الى فشل اميركا في مسالة فرض الحظر على الحرس الثوري واضاف، لقد ارادوا بهذا الاجراء اضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجال الدفاعي الا انهم راوا نتيجة ذلك في القضايا الاخيرة في الخليج الفارسي.

وقال قاليباف، اننا لا نسعى وراء الحرب لكننا نرد بكل قوة على اي عدوان.

انتهى ** 2342