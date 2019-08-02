وزير الطاقة الايراني: سيتم تدشين 217 مشروعا في قطاع المياه والكهرباء حتى اذار القادم

وفي تصريح ادلى به امس الخميس خلال مراسم تدشين سد حاجيلرجاي في مدينة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران، قال اردكانيان ان هذه المشاريع تتضمن سدودا وشبكات ارواء وبزل ومصاف لتنقية المياه والصرف الصحي ومحطات كهرباء باستثمارات تبلغ 320 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي).

واضاف، انه سيتم خلال العام الجاري ايضا بدء العمليات التنفيذية لـ 23 مشروعا باستثمارات تبلغ 360 تريليون ريال.

واوضح بانه تم يوم امس وبحضور رئيس الجمهورية تدشين مشاريع في صناعة المياه والكهرباء في محافظة اذربيجان الشرقية بقيمة اكثر من 60 تريليون ريال.

وصرح بانه وفي سياق ازالة الحرمان سيتم حتى نهاية العام ايصال مياه الشرب الى 1440 قرية في 22 محافظة في البلاد اي بمعدل 30 قرية كل اسبوع وهو ما يعد امرا منقطع النظير بحد ذاته.

انتهى ** 2342