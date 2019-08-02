٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83421404
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للمرة الأولى..

صاروخ باليستي يمني بعيد المدى يضرب هدفا عسكريا في الدمام أقصى شرق السعودية

صاروخ باليستي يمني بعيد المدى يضرب هدفا عسكريا في الدمام أقصى شرق السعودية

طهران / 2 اب /اغسطس /ارنا- ضربت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الخميس، بصاروخ باليستي بعيد المدى وللمرة الأولى هدفا عسكريا في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية.

واورد موقع "المسيرة نت" ان ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال في بيان: "بفضل الله وتوفيقه القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم (امس الخميس) صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".

وشدد على أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني.

وجدد العميد يحيى سريع دعوته للشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية "كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

وقال: "القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية.

وأشار ناطق القوات المسلحة الى انه سيتم الكشف في مؤتمر صحفي قريب تفاصيل العملية وتفاصيل عن الصاروخ الجديد.

انتهى ** 2342

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