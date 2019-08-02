صاروخ باليستي يمني بعيد المدى يضرب هدفا عسكريا في الدمام أقصى شرق السعودية

واورد موقع "المسيرة نت" ان ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال في بيان: "بفضل الله وتوفيقه القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم (امس الخميس) صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".

وشدد على أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني.

وجدد العميد يحيى سريع دعوته للشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية "كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

وقال: "القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية.

وأشار ناطق القوات المسلحة الى انه سيتم الكشف في مؤتمر صحفي قريب تفاصيل العملية وتفاصيل عن الصاروخ الجديد.

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