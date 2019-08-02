سفير ايران في الدنمارك: فرض الحظر على ظريف ذروة العجز واليأس والتخبط

وكتب السفير مراديان في تغريدة له بهذا الصدد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان اميركا وبعد الاحباطات المتتالية التي لحقت بها في الاوساط الدولية والارهاب الاقتصادي والضغوط القصوى والتهديدات العسكرية وتشكيل التحالف ضد الشعب الايراني، هي الان تستهدف المنطق والاستدلال عبر فرض الحظر على ظريف.

واضاف: ان هذا الامر يعني ذروة العجز واليأس والتخبط ولا شك، ان شعبية ظريف ستزداد وسيُسمع كلامه بصورة افضل بعد الان.

وكان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية (اوفاك) قد فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اول امس يوم الاربعاء بحجة انه يتصرف بالنيابة عن قائد الثورة الاسلامية بصورة مباشرة او غير مباشرة.

انتهى ** 2342