دبلوماسي صيني: اميركا لم تكن صادقة مع ايران ابدا

وقال الدبلوماسي الصيني الذي كان قد تولى فيما سبق المسؤولية في سفارة بلاده في بلدين اوروبيين، في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الجمعة، ان ترامب يدعو للتفاوض بلا شروط مع ايران من جانب ويفرض الحظر على المسؤول الايراني المفاوض من جانب اخر ، مما يشير الى ان الحكومة الاميركية ليست صادقة مع ايران.

واضاف، ان اميركا ليست صادقة مع الصين ايضا فضلا عن ايران وهي على سبيل المثال خرجت من الاتفاق النووي الذي يعد اتفاقا دوليا مرموقا وتجاهلت وعودها التي تعهدت بها عدة مرات خلال المفاوضات التجارية مع الصين واخرها التهديد بفرض رسوم اضافية على واردات امیرکا من الصين البالغة 300 مليار دولار في الوقت الذي يخوض وفد تجاري اميركی مفاوضات تجارية في الصين.

واكد بانه من الافضل لاميركا بدلا من فرض الحظر على ايران واثارة التوتر في المنطقة ان تولي الاهمية للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والعالم.

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