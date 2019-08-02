خطيب جمعة طهران: الحظر الاميركي على ظريف تصرف صبياني ومثير للسخرية

وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في طهران لهذا الاسبوع قال حجة الاسلام حاج علي اكبري: لقد شهدنا خلال الاسبوع الجاري تصرفا صبيانيا ومثيرا للسخرية ولا ينم عن الرزانة من جانب الحكومة الاميركية في فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني وبطبيعة الحال فان هذه القضية تعد مبعث فخر لوزير الخارجية والوزارة.

واضاف، ان انتهاج هذا الاسلوب من جانب الحكومة الاميركية مؤشر لسقوط وافول الجهاز الدبلوماسي والادارة الحاكمة في اميركا.

واكد خطيب صلاة الجمعة الموقت في طهران بان نهج المقاومة المبني على اساس "لا حرب ولا تفاوض" قد اعطى ثماره واضاف قائلا : ان دبلوماسية الاستجداء التي ينتهجها الاميركيون لم تحقق شيئا لهم، والآن يمارسون هذا النوع من السلوك المشين ، ويبدو أنهم یشعرون بالسرور جراء هذه التصرفات، وهذا إحراج وفضيحة لهم.

وخاطبهم قائلا، ان كنتم تشعرون بالسرور لمثل هذه التصرفات فافعلوا.. الا ان هذه الخطوة مؤشر للتخبط الاستراتيجي للادارة الحاكمة في اميركا.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر استراتيجية الاقتصاد المقاوم بانها تشكل جدول اعمال مشترك لابناء الثورة في الظروف الراهنة وان الامر الملهم لذلك هو "ازدهار الانتاج".

انتهى ** 2342