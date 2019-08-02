وزير الدفاع الايراني: فرض الحظر على ظريف يتناقض مع طلب التفاوض

وفي مراسم اقيمت في مدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال ايران الجمعة احياء لذكرى الشهداء، قال العميد حاتمي، ان قادة اميركا اثبتوا بتصرفهم هذا بانهم لا يلتزمون باي منطق ومعيار وان ما قاموا به بتناقض مع طلبهم للتفاوض.

واضاف، ان نظام اميركا الدكتاتوري بفرضه الحظر على وزير خارجية دولة (ايران) وكبار مسؤوليها قد اثبت بانه غير صادق في الاصرار على التفاوض بلا شروط مع ايران وانه يسعى عبر هذه التصرفات وراء الحرب النفسية والخداع والاستعراض الدعائي لتضليل الراي العام.

واكد بان مثل هذه التصرفات اليائسة والاستعراضية والفاقدة لاي قيمة قانونية ودولية لا تاثير لها على عزم وارادة الشعب والحكومة في الصمود والمقاومة امام نظام الهيمنة ومطالب الاميركيين اللامشروعة وكما قال قائد الثورة "لن تحدث حرب ولن نتفاوض".

واعتبر العميد حاتمي هذه التصرفات الاميركية الصبيانية والانفعالية دليلا على افول قدرتهم واضاف، ان الاميركيين الذين كانوا يوما ما يفكرون بتقرير مصير العالم قد بلغوا اليوم ذلك المستوى من المهانة والعجز بحيث يمنعون دخول وزير خارجية دول كبرى الى الامم المتحدة ويفتخرون بذلك، في حين ان للدكتور ظريف الكثير من المنابر الاعلامية لايصال صوت الشعب الايراني الداعي للحق.

وفي جانب اخر من حديثه اشار وزير الدفاع الايراني الى توقيف ناقلة النفط البريطانية لخرقها قوانين الملاحة البحرية في مضيق هرمز وقال بشان مزاعم جهاز الاستخبارات البريطاني الذي احتمل ان تكون اجهزة استخبارات قد خدعت ناقلة النفط البريطانية للاتيان بها الى هذا المسار: انه على الاعداء ان يعلموا بانهم بطرحهم مثل هذه المزاعم الفارغة لا يمكنهم زعزعة الامن في مضيق هرمز وليكونوا على ثقة بانهم سيواجهون تصديا حازما من القوات المسلحة الايرانية.

كما اشاد العميد حاتمي بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بارواحهم دفاعا عن المقدسات في سوريا والعراق واضاف، ان شهداء الدفاع عن المقدسات قد قاموا بعمل كبير اذ احبطوا مؤامرة كبرى كانت محاكة من قبل اميركا في المنطقة.

واضاف، ان نحو 90 بالمائة من ارض سوريا ونصف ارض العراق كانت تحت تصرف الارهابيين المجرمين في وقت ما الا انه وبفضل دماء الشهداء المدافعين عن المقدسات وشعبي هذين البلدين فقد تم دحر الدواعش.

انتهى ** 2342