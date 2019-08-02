خرازي: فرض الحظر على ظريف اثبت بان طلب اميركا التفاوض مع ایران خدعة

وقال خرازي في تصريح له اليوم الجمعة، ان الرئيس الاميركي ووزير خارجيته يطرحان على الدوام طلب التفاوض مع ايران وهما في الوقت ذاته يفرضان الحظر على رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني، بما يثبت ان طلب التفاوض من جانب اميركا ليس سوى خدعة وان ما يقصدونه من التفاوض هو القبول بلا قيد او شرط بآرائهم غير المنطقية وغير المحقة واستسلام ايران امام مواقفهم المتغطرسة.

واعتبر هذه الخطوة الاميركية بانها تشير الى عجز البيت الابيض امام لسان الجمهورية الاسلامية الايرانية الناطق واضاف، لاشك ان وسائل الاعلام الاميركية ستواجه من الان فصاعدا ايضا مشاكل بسبب الحظر على ظريف، وعلينا ان ننتظر ما ستفعله وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ازاء هذه الخطوة المناقضة لحرية التعبير وهل انها ستواصل رسالتها ام ستلتزم الصمت.

واكد خرازي بانه على قادة اميركا ان يعلموا بان خطوتهم هذه كسائر خطواتهم المتغطرسة لن تعود لهم باي نتيجة بل على العكس من ذلك ستؤدي للمزيد من وعي ووحدة الشعب الايراني والمقاومة والصمود امام ضغوط اميركا واثبات مظلومية ايران.

انتهى ** 2342