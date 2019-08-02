مسؤول روسي: الحظر على ظريف مؤشر لخشية اميركا من قوة الدبلوماسية الايرانية

وفي حوار مع وكالة "ارنا" قال اسماعيل شعبانوف عضو مجلس العلاقات بين القوميات الذي يدار تحت اشراف الرئيس الروسي مباشرة، ان المسؤولين الاميركيين مستاؤون خاصة من حوارات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع وسائل الاعلام سيما الاميركية والذي تمكن فيها من تبيين مواقف ايران صراحة من خلال المامه الجيد باللغة الانجليزية.

واضاف، انه فضلا عن ذلك فان ظريف يمتلك مهارة قل نظيرها في الشؤون الدبلوماسية والحوارات السياسية والقدرة على الرد على اي سؤال كان وهذه حقيقة دعت اميركا لفرض الحظر عليه خلافا للاعراف الدولية.

وصرح المسؤول الروسي بان فرض الحظر على ظريف اثبت مرة اخرى بان اميركا لا ترغب بحل الخلافات مع ايران وهي في الواقع تستخدم اثارة التوتر وتزييف الحقائق للوصول الى اهدافها.

واعرب شعبانوف عن اعتقاده بان اميركا وبريطانيا تسعيان من خلال تصعيد التوترات للايحاء بان ايران لا تشكل قضية ومشكلة لاميركا فقط بل ايضا للعديد من الدول الاخرى واضاف، انه في هذا الخضم دخلت بريطانيا في هذه اللعبة الخطيرة الا انها لقيت ردا قاسيا من الحرس الثوري مما قلل من حماسها واندفاعها وجعل لاعبين دوليين مهمين اخرين يشعرون بالقلق ايضا كفرنسا والمانيا.

واكد المسؤول الروسي بان هؤلاء يعلمون جيدا بانهم غير قادرين على كسر القدرات الدفاعية الايرانية ويدركون بان نهاية المواجهة مع ايران غير معلومة.

واعتبر ان الهدف الاساس لاميركا وحلفائها هو خلق المشاكل الاقتصادية للشعب الايراني.

واعرب عن اعتقاده بان ايران يمكنها اتخاذ خطوات مهمة لخفض التوترات في المنطقة.

كما اعتبر المسؤول الروسي انه من حق ايران كعضو في معاهدة "ان بي تي" مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي.

واعتبر اجراءات ايران في الخليج الفارسي بانها مشروعة واضاف، ان تدابير ايران للدفاع عن حق سيادتها قد ارغم مناوئيها على التفكير جيدا بتداعيات اي اجراءات عسكرية محتملة قد تقوم بها.

واكد في الختام على تعزيز التعاون بين ايران وروسيا لما يخدم مصلحة البلدين.

انتهى ** 2342