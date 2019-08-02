ايران وباكستان تبحثان بشان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

واجرى موسوي محادثات في اسلام اباد مع وزير شؤون الملاحة البحرية علي زيدي ومساعد الخارجية للشؤون الاقليمية محمد اعجاز ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الايرانية في البرلمان الباكستاني نويد قمر.

وخلال هذه اللقاءات التي حضرها ايضا عدد من المسؤولين الايرانيين والسفير الايراني في اسلام اباد مهدي هنردوست، اعلن مساعد الخارجية الايراني استعداد طهران لتعميق العلاقات التجارية مع اسلام اباد، وكذلك تطوير الاسواق الحدودية المشتركة وتعزيز التعاون لتحقيق الامن المستديم في الحدود والمشاركة لتسهيل زيارات مواطني البلدين كل للبلد الاخر وتطوير العلاقات بين البرلمانين.

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