إصابة 49 فلسطينيا في جمعة "مجزرة وادي الحمص" شرق قطاع غزة

واورد موقع "فلسطين اليوم" ان وزارة الصحة بغزة اكدت، ان 49 موطناً أصيبوا برصاص الاحتلال، وتم نقلهم لمشافي وزارة الصحة لتلقي العلاج.

وأفاد مراسل الموقع، أن عددا من المواطنين أصيبوا بينهم الصحفي أسامة الكحلوت ، برصاص في قدمه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح، أن جنود الاحتلال يطلقون القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين الذين يبعدون مسافات بعيدة عن السياج الفاصل.

وكان جيش الاحتلال، قد هدد بان الجنود سيواصلون استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي ، وخاصة للذين يقتربون من السياج الفاصل.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة 69 التي حملت عنوان "مجزرة وادي الحمص".

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