واعظي يبحث مع اردوغان سبل تعزيز العلاقات بين ايران وتركيا

ونقل واعظي تحيات الرئيس روحاني لنظيره التركي وحكومة وشعب بلاده، مؤكدا ترحيب طهران بتطوير التعاون مع انقرة في جميع المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وتركيا والذي من المقرر ان يعقد خلال شهر ايلول / سبتمبر القادم وكذلك بشان اجتماع القمة القادم لمسيرة آستانا حول السلام في سوريا والذي سيعقد في تركيا في المستقبل القريب بحضور رؤساء ايران وروسيا وتركيا.

واكد واعظي واردوغان على تكثيف الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا على اساس الاهداف المرسومة من قبل رئيسي البلدين.

ومن المجالات الاخرى للمحادثات بين الجانبين؛ بحث احدث تطورات المنطقة والتعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بهدف ترسيخ الاستقرار والامن والتنمية في المنطقة.

انتهى ** 2342