ظريف: افتخر بفرض الحظر عليّ من اجل الشعب الايراني

وفي كلمته مساء الجمعة خلال مراسم اقيمت لدعم منكوبي السيول في محافظة لرستان (غرب ايران)، قال ظريف، انني اشعر بالفخر لفرض الحظر عليّ من اجل الشعب الايراني والدفاع عن حقهم.

واعرب وزير الخارجية الايراني عن تعاطفه وتضامنه مع منكوبي السيول الذين لم يتمكنوا بسبب الحظر من الاستفادة من معونات الايرانيين المقيمين في الخارج التي جمعت لهم.

يذكر ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانة الاميركية التي تحولت الى غرفة حرب اقتصادية ضد الشعب الايراني، ادرج في بيان اصدره الاربعاء الماضي اسم وزير الخارجية الايراني ضمن لائحة الحظر.

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