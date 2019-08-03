ایران وطاجيكستان تؤكدان على تنمية التعاون السياحي بين البلدين

واشار "عبدالغفارزاده" الى الاواصر المشتركة بين ايران وطاجيكستان داعيا الى تنمية العلاقات بين البلدين خاصة في المجال السياحي اكثر من ذي قبل المساهمة النشطة للشركات السياحية الايرانية في بلاده ، مرحبا بحضور السياح الايرانيين .

من جانبه اكد السفير الايراني لدى طاجيكستان على اهمية تنمية العلاقات السياحية بين البلدين مشيراالى القواسم المشتركة بين البلدين في المجال السياحي والصناعات اليدوية معلنا استعداد ايران توسيع التعاون الثنائي في هذا المجال.

واكد صابري على اهمية تشجيع السياحة العلاجية واقامة اسبوع الصناعات اليدوية الايرانية في مدن طاجيكستان وتوفير التسهيلات لمشاركة ناشطي القطاع السياحي الطاجيكي في المعارض الايرانية الدولية وتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين.

واكد الجانبان في اللقاء على تنمية التعاون الثقافي بين البلدين بما فيها اقامة احتفال النوروز بصفته تراثا مشتركا وتوفير التسهيلات لزيارة الوفود السياحية بهدف التعرف على الطاقات السياحية للبلدين.

انتهي** 1453**1049