ظريف: الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات ستنفذ في ظل الظروف الحالية

وأضاف ظريف في تصريح له: ان جميع أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، توصلوا إلى إجماع على أن امريكا وراء كل التوترات، وأن مطالب إيران كانت محددة وواضحة من البداية، ولم تكن لديها توقعات تتجاوز الاتفاق النووي.

وقال ظريف: أعلنا إذا لم ينفذ الاتفاق النووي من قبل الآخرين بشكل كامل، فسوف ننفذه نحن ايضا بشكل ناقص، وبالطبع كانت جميع أجراءاتنا في إطار الاتفاق النووي.

وأكد وزير الخارجية ان الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات ستنفذ في ظل الظروف الحالية، ومن حق الجمهورية الإسلامية أن تقرر ما إذا كانت ستنفذه أم لا.

و في إشارة إلى مطالب بعض الدول الأعضاء في مجموعة 1+4 بإلغاء الخطوة الثالثة المتمثلة في تقليص الالتزامات، قال ان هذا الأمر متروك للجمهورية الإسلامية لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة وإذا لم تف الاطراف الاخرى بالتزاماتها، فسوف تتخذ خطوات إضافية.

انتهى** 2344