ظريف: الحظر الذي فرض عليَ بسبب دفاعي عن الشعب الإيراني

وفي رسالة نشرها على موقع انستغرام قال ظريف : واشكركم كثيرا يا أبناء شعبي الجدير بالحب والاحترام على تعاطفكم معي ، أشكر كل رسائل التعاطف والمودة التي غمرتموني بها ، كما اشكر مؤسسة (سروش مولانا) والدكتور حناجي على ما فاجؤوني به من تكريم لدى حضوري غير الرسمي مع زوجتي في مراسم المؤسسة لتقديم المساعدات لمتضرري السيول.

أنها لمفخرة كبيرة لي ان يفرض علي الحظر بسبب دفاعي عن شعب إيران الشجاع.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني الاربعاء 31 يوليو.

ورد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على قرار ادراج اسمه ضمن لائحة الحظر الاميركي قائلا "انني اشكركم على اعتباركم اياي تهديدا كبيرا لخططكم".

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان اميركا فرضت الحظر عليّ بصفة "المتحدث الرئيس لايران في انحاء العالم" . هل الحقيقة مؤلمة الى هذا الحد؟ .

وتابع: ان هذا الحظر ليس له اي تاثير عليّ او على اسرتي ، لانني لا امتلك خارج ايران اي اموال او مصالح. اشكركم على انكم اعتبرتموني اشكل تهديدا كبيرا لاهدافكم.

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