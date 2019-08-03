سفیر ایران فی المکسیك : حظر ظريف لايساعد على المفاوضات

وادان سفير الجهورية الاسلامية في حوار مع اذاعة ABC المكسيكية اجراء الخزانة الامريكية ضد ظريف معتبرا اياه غير منطقي وغير عقلائي والذي من شأنه غلق ابواب الدبلوماسية.

وصرح حسيني ان هكذا اجراء دليل على تخبط الادارة الامريكية في اتخاذ قراراتها، مؤكدا ان حظر وزير الخارجية والاهم منه الارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني لايساهم في حل القضايا بل يساهم في تعقيدها.

واعتبر محاور اذاعة ABC الدكتور ظريف مهندس الاتفاق النووي مع الدول العظمى ذلك الاتفاق الذي كان له تاثيرا كبيرا في منع انتشار الاسلحة النووية وفيما يخص ذلك قال سفير الجمهورية الاسلامية ان السيد ظريف من الشخصيات المعروفة عالميا والذي ساهم في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالشرق الاوسط والعالم وهو من مؤسسي ثقافة الحوار في العالم.

وردا على سؤال حول احتمال نشوب حرب بين ايران وامريكا قال حسيني: اتمنى ان لايحدث ذلك لكن الاوضاع متوترة في المنطقة واننا نعيش في بيوتنا ولكن امريكا هي التي اتت من الاف الكيلومترات الى منطقتنا وهي من يساهم في توترها وتحشد جيوشها هناك.

واضاف: اعتقد انه لن تحدث حرب لاننا استطعنا حل اصعب الملفات عن طريق الحوار وهي الاتفاق النووي لذا فمن الممكن حل التوتورات بالطرق الدبلوماسية.

انتهى**م م** 1049