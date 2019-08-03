تسع دول مجاورة تشتري البنزين الإيراني

وصرح رضا بديدار في مقابلة مع مراسل ارنا : اذا تم تقليص القيود المفروضة بسبب الحظر و تسهيل التبادل المالي، فان جميع الدول المجاورة ستتجه الى السوق الايراني.

وأضاف أن أول شحنة من البنزين في بورصة الطاقة كانت الى أفغانستان والشحنة الثانية إلى كردستان العراق، موضحا بان الوجهة التالية لتصدير البنزين ستكون باكستان وأرمينيا.

وأشار عضو غرفة طهران التجارية، الى رغبة تركيا وأذربيجان وإربيل في العراق لاستيراد المازوت، وقال إن أحدى الدول الجنوبية في منطقة الخليج الفارسي من زبائن المازوت ووقود الديزل الإيراني.

وقال بديدار: ان القطاع الخاص اقترح عرض البنزين في بورصة الطاقة ، وفي العام الماضي تمت دعوة رئيس بورصة الطاقة ليكون حاضرا في لجنة الطاقة بغرفة طهران التجارية.

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