٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٧
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83422552
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تسع دول مجاورة تشتري البنزين الإيراني

تسع دول مجاورة تشتري البنزين الإيراني

طهران/ 3 آب / اغسطس/ ارنا - في إشارة إلى عرض البنزين في بورصة الطاقة ، قال رئيس لجنة الطاقة في غرفة طهران للتجارة : من بين 15 دولة مجاورة، هناك تسع دول مستعدة لشراء البنزين من إيران نظرا لجودته العالية والأسعار التنافسية، وقال ان هذه المعاملات تتم في أطار المقايضة أو بالعملة المحلية بسبب الحظر.

وصرح رضا بديدار في مقابلة مع مراسل ارنا : اذا تم تقليص القيود المفروضة بسبب الحظر و تسهيل التبادل المالي، فان جميع الدول المجاورة ستتجه الى السوق الايراني.

وأضاف أن أول شحنة من البنزين في بورصة الطاقة كانت الى أفغانستان والشحنة الثانية إلى كردستان العراق، موضحا بان الوجهة التالية لتصدير البنزين ستكون باكستان وأرمينيا.

وأشار عضو غرفة طهران التجارية، الى رغبة تركيا وأذربيجان وإربيل في العراق لاستيراد المازوت، وقال إن أحدى الدول الجنوبية في منطقة الخليج الفارسي من زبائن المازوت ووقود الديزل الإيراني.

وقال بديدار: ان القطاع الخاص اقترح عرض البنزين في بورصة الطاقة ، وفي العام الماضي تمت دعوة رئيس بورصة الطاقة ليكون حاضرا في لجنة الطاقة بغرفة طهران التجارية.

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