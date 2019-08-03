تصدير أول شحنة من البنزين الإيراني من مصفاة شركة نجمة الخليج الفارسي

واضاف محمد علي دادور اليوم السبت : مر أكثر من قرن على اكتشاف النفط في إيران ونحن سعداء للغاية بأن أول تصدير للبنزين بدأ كحدث تاريخي في مصفاة نجمة الخليج الفارسي.

ووصف بيع أول شحنة من صادرات إيران من البنزين بأنها ناجحة، وقال إن الشحنة كانت بسعر أكثر بـ 20 دولارا للبرميل من سعر مجلة "بلتس"، مما يعكس الأداء المناسب لدخولنا إلى الأسواق العالمية.

وقال المدير التنفيذي لشركة نجمة الخليج الفارسي للبترول: بالنظر إلى توفير الطلب المحلي واشباع الأسواق الإيرانية من البنزين، فقد قمنا بمتابعة تصدير هذا المنتج الاستراتيجي ودخوله في حلقة التصدير بعد قرار مساعد الوزير المدير العام للشركة الوطنية لتكرير النفط وتوزيعه "صادق آبادي".

وأشار المدير التنفيذي لشركة نجمة الخليج الفارسي، إلى أن البنزين "يورو5" للشركة، يعتبر أكثر جودة من حيث حماية البيئة من معيار "يورو5 " العالمي، لأن البنزين "يورو5 " يجب أن يكون أقل من 1٪ ، وفي هذه المصفاة يتراوح بين 0.5 الى 0.7٪.

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