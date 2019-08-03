وزير خارجية طاجيكستان يعلن عن تحسن العلاقات مع إيران

وأفادت وسائل الاعلام الطاجيكية اليوم السبت، ان مهرالدين، صرح في لقاء صحفي، أنه في الأشهر الأخيرة، تم التأكيد على القضايا التي تدعم العلاقات الثنائية بين ايران وطاجيكستان من خلال تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات على مختلف المستويات.

ووصف وزير خارجية طاجيكستان، علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها علاقات تاريخية ومتينة، وقال إن هذه العلاقات سوف تتحسن في ظل ار ادة البلدين.

وصرح انه بجهود كلا الطرفين، تم تسيير رحلات جوية بين مشهد - دوشنبه - مشهد ويمكن للمواطنين الطاجيك والإيرانيين السفر بسهولة إلى البلدين.

وشهدت العلاقات بين البلدين برودة إلى حد ما خلال السنوات الأربع الماضية بسبب بعض سوء التفاهم، ولكن مع تصميم الطرفين على تطوير هذه العلاقات، استؤنفت الاجتماعات بين مسؤولي طهران ودوشنبة قبل بضعة أشهر.

وفي سياق هذه اللقاءات، شارك الرئيس روحاني في مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة فی اسیا (سیکا) الذي عقد في دوشنبة قبل شهرين تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان.

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