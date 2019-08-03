سفير باكستان السابق في ايران:شعوب العالم المتحضر لاتساند حظر ظريف بتاتا

واضاف في حوار خاص مع ارنا ان الاجراء الامريكي في حظر ظريف هو اجراء عبثي ويجب على الادارة الامريكية اتخاذ سبيل الحوار في حل قضاياها مع ايران.

واعتبر احمدخان هدف الحظر الاساسي هو اجراء عقابي فهو لايساعد على حل المشاكل بل يعقدها مبينا ان باكستان عانت من هذه الظاهرة مسبقا.

واضاف ممثل باكستان في الامم المتحدة مع الاسف الشديد فأن العالم ومنذ سبعة عقود يشهد الازدواجية في السياسات الامريكية فيما يتعلق بالقضايا العالمية في الوقت الذي السبيل الوحيد لحلها هو الحوار.

وحذر نائب وزير خارجية باكستان السابق من ان المواجه لاتساعد في حل الخلافات مؤكدا على الدول الاسلامية النامية التعاون للتغلب على المؤامرات الغربية.

وقال شمشاد احمدخان یجب على الشعوب الاسلامیة عدم السماح للغرب باستغلالهم بل یجب على الدول الاسلامیة القویة مثل ایران و باکستان و ترکیا و السعودیة واندونیسیا تشکیل حلف کی تكون لهم كلمة مسموعة في القرارات الدولية.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني الاربعاء 31 يوليو.

ورد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على قرار ادراج اسمه ضمن لائحة الحظر الاميركي قائلا "انني اشكركم على اعتباركم اياي تهديدا كبيرا لخططكم".

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان اميركا فرضت الحظر عليّ بصفة "المتحدث الرئيس لايران في انحاء العالم" . هل الحقيقة مؤلمة الى هذا الحد؟ .

وتابع: ان هذا الحظر ليس له اي تاثير عليّ او على اسرتي ، لانني لا امتلك خارج ايران اي اموال او مصالح. اشكركم على انكم اعتبرتموني اشكل تهديدا كبيرا لاهدافكم.

انتهى**م م**1049

