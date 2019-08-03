مسابقات الألعاب العسكرية تنطلق في الصين بمشاركة ايران

وسيخوض الفريق العسكري الايراني منافساته في منطقة کورلا شمال غرب الصين الي جانب 10 دول أخرى وهي الصين وبيلاروسيا ومنغوليا وكازاخستان وروسيا وأوزبكستان واذربايجان وتستغرق المنافسات حتي الثامن عشر من آب/اُغسطس الحالي بشكل دوري باستضافة جميع الدول المشاركة.

وستشارك البعثة الايرانية في 16 فرعاً منها الغوص العميق وحروب دبابات تي 72 وعمليات الإنزال الجوي وتسلق الجبال ومراقبة المدفعية والمنافسة بين وحدات المشاة ومنافسات بين مدربي الكلاب البوليسية ومراقبة الطرق وصيانة الأمن والمواجهة بين ناقلات جنود بي ام بي 2 ومناورات المغاوير البحريين ومنافسات في الطائرات المسيرة و رمي قذائف الهاون والملاحة البحرية العسكرية والرماية.

وتتالف الفرق الايرانية من عناصر من قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية والشرطة وأركان القوات المسلحة الايرانية.

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