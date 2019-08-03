٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٢٠
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83423077
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مسابقات الألعاب العسكرية تنطلق في الصين بمشاركة ايران

مسابقات الألعاب العسكرية تنطلق في الصين بمشاركة ايران

بكين/ 3 آب / اغسطس / ارنا – بدأت اليوم السبت المنافسات الدولية لبطولة جيوش العالم 2019 بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في شمال غرب وجنوب غربي الصين وتستمر لاسبوعين.

وسيخوض الفريق العسكري الايراني منافساته في منطقة کورلا شمال غرب الصين الي جانب 10 دول أخرى وهي الصين وبيلاروسيا ومنغوليا وكازاخستان وروسيا  وأوزبكستان واذربايجان وتستغرق المنافسات حتي الثامن عشر من آب/اُغسطس الحالي بشكل دوري باستضافة جميع الدول المشاركة.
وستشارك البعثة الايرانية في 16 فرعاً منها الغوص العميق وحروب دبابات تي 72 وعمليات الإنزال الجوي وتسلق الجبال ومراقبة المدفعية والمنافسة بين وحدات المشاة ومنافسات بين مدربي الكلاب البوليسية ومراقبة الطرق وصيانة الأمن والمواجهة بين ناقلات جنود بي ام بي 2 ومناورات المغاوير البحريين ومنافسات في الطائرات المسيرة و رمي قذائف الهاون والملاحة البحرية العسكرية والرماية. 
وتتالف الفرق الايرانية من عناصر من قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية والشرطة وأركان القوات المسلحة الايرانية.
انتهى**م م**أم د


 

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