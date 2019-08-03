وزير الصحة اللبناني يتفقد احدى الشركات المعرفية في البلاد

واعرب جبق خلال تفقده لهذه الشركة اليوم عن ترحيبه بنقل خبراتها الى بلاده.

وتعدّ شركة احيا درمان المعرفية، الاولى في ايران التي تمكنت من انتاج جهاز الاشعة المقطعية (سي تي اسكن)، الى جانب اجهزة "فنتيلاتور" خاصة بغرف العناية المشددة، وجهاز التخدير.

وفي تصريح له خلال اللقاء مع وزير الصحة اللبناني، قال المدير التنفيذي لشركة احيا درمان، "احمد بهفر مقدم" : ان الشركة قادرة على تصنيع 3500 جهاز فنتيلاتور وجهاز التخدير.

واضاف، ان الشركة تقوم حاليا بتصنيع 1000 جهاز سنويا لتلبي قسما كبيرا من حاجات البلاد، فضلا عن تصدير منتجاتها الى كل من بلجيكا وسوريا والعراق ودول اخرى.

وفي ختام زيارة الوزير اللبناني، اكد بهفر مقدم على استعداد شركة احيا درمان لتاسيس خط انتاج خاص بأجهزة التخدير وفنتيلاتور في لبنان؛ حيث اعرب جبق عن ترحيبه بهذا الاقتراح، مشيدا بالتقدم العلمي والتقني في ايران، وفي سياق تنمية اواصر التعاون المشترك دعا الى توريد منتجات ذات جودة عالية ايرانية الى بلاده.

انتهى ** ح ع