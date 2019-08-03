انخفاض بنسبة 75 بالمئة في انتشار امراض الحيوانات داخل البلاد

وفي تصريح له، اليوم الثلاثاء، امام جمع من منتجي ومستهلكي الثروة الحيوانية بمحافظة سمنان (شرق)، اوضح رفيعي انه تم بفضل الخطط الرقابية المتبعة لدى منظمة الطب البيطري الوطنية وايضا تعاضد المنتجين والمستهلكين، احتواء ظاهرة الامراض الحيوانية التي تصيب الانسان خلال العام الماضي ايضا، لتشهد تراجعا بنسبة 75 بالمئة انذك.

ولفت رئيس منظمة الطب البيطري الوطنية، الى ضرورة استخدام اللقاحات للوقاية من الامراض المشتركة بين الانسان والحيوانات، وايضا امراض الحيوان والطيور والاحياء المائية؛ مبينا ان نسبة انتشار هذه الامراض شهد تراجعا من 35 الى 75 بالمئة خلال العام الحالي.

وتابع، انه رغم ظروف الحظر الراهنة، لكن المنتجين المحليين استطاعوا بفضل الاستناد على طاقاتهم العلمية ان ينتجوا اللقاحات الخاصة بالوقاية من هذه الامراض.

انتهى ** ح ع