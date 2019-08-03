بمشاركة إيرانية.. الألعاب العسكرية الدولية تنطلق في موسكو

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، رسالة رحب خلالها بالمشاركين والضيوف في دورة "آرميا-2019"، (مسابقات الألعاب العسكرية الدولية -2019)، مشيرا إلى أن المنافسات العسكرية هي "احتفال للثقة والصداقة بين الناس".

وجاء في الرسالة: "أصبحت المسابقات السنوية للمحترفين العسكريين، وأساتذة فنون القتال من جميع أنحاء العالم تقليدا رائعا، وذهول حقيقي واحتفال مشرق - وليس فقط جمال وقوة التكنولوجيا الحديثة، ولكن أيضا ثقة وصداقة الأشخاص التي هي في أيديهم"، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الرئيس الروسي: "شكل مسابقات الألعاب العسكرية الدولية -2019، بحد ذاته يقدم مساهمة كبيرة في تطوير التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات البناءة من أجل ضمان أمن بلداننا، والقارة الأوروبية الآسيوية والعالم بأسره، والاستجابة الجماعية للتهديدات الحقيقية، وليس تهديدات وهمية للاستقرار على هذا الكوكب".

وتقام مسابقات جيوش العالم بمشاركة نحو 200 فريق يضم خمسة آلاف عسكري من جيوش 36 بلدا بالعالم، حيث يتنافسون في 32 فرع في إطار هذه الدورة من الألعاب.

وتستمر المنافسات حتي الثامن عشر من آب/اُغسطس الحالي باستضافة جميع الدول المشاركة بشكل دوري.

وتقام هذه الدورة من الألعاب العسكرية بمشاركة روسيا وإيران والصين وأرمينيا وبيلاروسيا والهند ومنغوليا وكازاخستان وروسيا وأوزبكستان وأذربايجان.

وتتالف البثة الايرانية من مجموعة فرق من قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية والشرطة وأركان القوات المسلحة الايرانية.

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