حظر ظريف مؤشر على خواء ادعاء نظام الهيمنة حول التفاوض

طهران / 2 اب/ اغسطس/ارنا – اكدت "لجنة الدفاع عن الثورة الاسلامية في فلسطين"، ان قرار فرض الحظر على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يدلّ على ضعف وافلاس قادة نظام الهيمنة، ومؤشر على خواء ما يدعيه الاستكبار العالمي وحلفاؤه واذنابه الاقليميون وعدم صدقهم في الدعوة للجلوس الى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الثورة الاسلامية في فلسطين، التابعة لدائرة رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، والذي تلقت "ارنا" اليوم السبت نسخة منه.

يتبع ** ح ع