وزير الاتصالات : صوت ظريف وضع سمعة الدبلوماسية الاميركية امام التساؤلات

واضاف جهرمي في تصريح اليوم السبت لمراسل "ارنا"ن اليوم، ان "النشاطالت الحكيمة التي يقوم بها وزير الخارجية على صعيد شبكات التواصل الاجتماعي اثارت اجواء سياسية لدى العديد من القادة وشعوب العالم ضد الادارة الحاكمة في الولايات المتحدة.

وتابع : ان السيد ظريف استطاع من خلال نشاطه على صعيد الشبكات الاجتماعية ان يحوّل هذه الشبكات الى تهديد للادارة الاميركية؛ مؤكدا انه انجاز كبير.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات : نحن لسنا قلقين بشان فرض الحظر على ظريف وندعم بعضنا البعض، وان السيد ظريف هو مصداق للدبلوماسية في البلاد.

وتابع : ان فرض الحظر على السيد ظريف اظهر احقية ادائه ونحن ندعمه ايضا ونحبه؛ مضيفا ان السيد ظريف هو شخص مبدع، ويستطيع من خلال المبادرات التي عهدناها لديه، ان يجعل من التهديد الافتراضي الذي اثاره هؤلاء فرصا مضاعفة لصالح البلاد.

انتهى**2018/ ح ع **