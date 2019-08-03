٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٩:٤٥
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83423360
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وزير الاتصالات :

وزير الاتصالات : صوت ظريف وضع سمعة الدبلوماسية الاميركية امام التساؤلات

وزير الاتصالات : صوت ظريف وضع سمعة الدبلوماسية الاميركية امام التساؤلات

طهران/3اب/اغسطس/ارنا - اكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "محمد جواد آذري جهرمي" تضامنه مع وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"؛ قائلا : ان الولايات المتحدة الامريكية وضعت سمعتها امام التساؤل لتسكت صوت وزير خارجية دولتنا، لكنها فشلت.

واضاف جهرمي في تصريح اليوم السبت لمراسل "ارنا"ن اليوم، ان "النشاطالت الحكيمة التي يقوم بها وزير الخارجية على صعيد شبكات التواصل الاجتماعي اثارت اجواء سياسية لدى العديد من القادة وشعوب العالم ضد الادارة الحاكمة في الولايات المتحدة.

وتابع : ان السيد ظريف استطاع من خلال نشاطه على صعيد الشبكات الاجتماعية ان يحوّل هذه الشبكات الى تهديد للادارة الاميركية؛ مؤكدا انه انجاز كبير.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات : نحن لسنا قلقين بشان فرض الحظر على ظريف وندعم بعضنا البعض، وان السيد ظريف هو مصداق للدبلوماسية في البلاد.

وتابع : ان فرض الحظر على السيد ظريف اظهر احقية ادائه ونحن ندعمه ايضا ونحبه؛ مضيفا ان السيد ظريف هو شخص مبدع، ويستطيع من خلال المبادرات التي عهدناها لديه، ان يجعل من التهديد الافتراضي الذي اثاره هؤلاء فرصا مضاعفة لصالح البلاد.

انتهى**2018/ ح ع **

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