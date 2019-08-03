فتاة إيرانية تتقلد فضية مسابقات الإسكواش الدولية في شمال غربي البلاد 

وأضافت مهدي زادة في حديث لمراسل إرنا اليوم السبت، ان هذه المسابقات أقيمت بمحافظة آذربايجان الغربية في خمسة أيام بمشاركة 269 لاعبا ولاعبة وفي 6 فئات عمرية للفتيان والفتيات.

وأضافت، ان مجد مكاري وقفت في المركز الثاني للفئة العمرية دون الـ13 عاما بعد الرياضية "بارمين نكوبايان"، بينما تقاسمت المركز الثالث لهذه المسابقات كل من اللاعبتين "ثمين حسن بور" و"باران محمد بور".

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