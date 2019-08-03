مساعد رئيس الجمهورية : ظريف يمثل صوت الشعب جميعا

واضاف اميري في تصريح للصحفيين اليوم السبت، ان الشعب الايراني تمکن من افشال مؤامرات الاعداء كافة؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مقبلة على مستقبل واعد بفضل اتحاد الشعب وتماسكه تحت رعاية ولاية الفقيه العظمى.
وتابع، ان العدو لم ينجح في تحقيق اهدافه رغم انواع الحظر الذي يمارسه ضد اقتصاد الجمهورية الاسلامية؛ والدليل على ذلك يكمن في المشاريع الانتاجية التي يتم تدشنيها يوميا في ارجاء البلاد.
وشدد مساعد رئيس الجمهورية، على ضرورة حلّ مشاكل المؤسسات الانتاجية، وايلاء اهمية خاصة الى المصنعين والمنتجين ورواد الاعمال بوصفهم مجاهدي الساحات الاقتصادية في ايران، وبما يتيح لهم الاستمرار في نشاطاتهم رغم ظروف الحظر الامريكي الجائر.
انتهى ** ح ع
بيرجند / 2 اب/اغسطس /ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية "حسينعلي اميري" : ان ظريف يمثل صوت الشعب الايراني برمته، وفرض الحظر من جانب امريكا ضد وزير الخارجية، مؤشر على ضعف هذا البلد.
واضاف اميري في تصريح للصحفيين اليوم السبت، ان الشعب الايراني تمکن من افشال مؤامرات الاعداء كافة؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مقبلة على مستقبل واعد بفضل اتحاد الشعب وتماسكه تحت رعاية ولاية الفقيه العظمى.
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