زيادة بنسبة 2,2 بالمئة في مجال التعامل التجاري بين طهران وباكو

وافادت وزارة الاقتصاد والمالية للجمهورية الاسلامية الايرانية، ان دجبسند ومصطفى اف، اجريا مباحثات في طهران اليوم السبت؛ حيث نوها ايضا بحصول زيادة بلغت 34 بالمئة في اجمالي الشركات الايرانية الناشطة لدى اذربيجان والذي يبلغ عددها حاليا 1371 شركة.

وفي تصريح للصحفيين عقب هذا اللقاء اشار وزير الاقتصاد والمالية الايراني، الى ان الهدف من مباحثاته مع نظيره الاذربيجاني هو متابعة التفاهمات السابقة في اطار اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في باكو.

واضاف : ان البلدين توصلا الى اتفاقات كثيرة، وقد دخل قسم ملحوظ منها حيز التنفيذ والمتابعة لحد الان، لكن هناك بعض التوافقات التي تقتضي المزيد من المباحثات الثنائية لتفعيلها؛ الامر نوقش خلال اللقاء بين الجانبين اليوم.

كما تطرق دجبسند الى مباحثاته اليوم مع وزير الاقتصاد الاذربيجاني بهدف التمهيد للاجتماع الثلاثي بين ايران واذربيجان روسيا في ميدنة سوتشي؛ قائلا : لحسن الحظ لدينا مواقف متقاربة مع الجانب الاذربيجاني في هذا الخصوص.

وفي السياق، نوه وزير الاقتصاد الايراني بموقف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "الايجابي" حول تنمية العلاقات مع جمهورية اذربيجان.

كما اشار الى المشاريع الاساسية المشتركة بين طهران وباكو، بما في ذلك تنفيذ مشروع الطريق السككي من جانب اذربيجان في ايران؛ مؤكدا تحقيق انجازات ملحوظة في هذا المجال.

وختم دجبسند بالاشارة الى العديد من النشاطات الاقتصادية المشتركة والمتنامية قيد الانجاز حاليا بين البلدين، بما فيها انشاء مصنع مشترك لانتاج السيارات والادوية، والتعاون الزراعي، وتبادل التقنية والخبرات الفنية والطاقة، ونقل الطاقة الكهربائية وترانزيت السلع.

الى ذلك، اكد وزير الاقتصاد الاذربيجاني، ان العلاقات بين طهران وباكو القائمة على الاحترام المتبادل ومصالح البلدين، شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الاخيرة.

و وصف مصطفى اف، ايران بانها من الدول التي تحظى باهمية كبيرة في المنطقة؛ مردفا ان العلاقات المتنامية بين البلدين تساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ونوه الوزير الاذربيجاني بتاكيد رئيس جمهورية بلاده على تطوير التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا : انني مفوض من قبل رئيس الجمهورية لابرام توافقات وازالة المشاكل المحتملة من مسار تنمية العلاقات بين البلدين.

كما اشار الى اهمية مشروع تطوير ممر الشمال – جنوب لترانزيت السلع؛ معلنا زيادة في حجم عمليات النقل عبر هذا الممر خلال العام 2018 بنسبة 8 اضعاف، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه؛ وايضا زيادة بنسبة 63 بالمئة في هذا المجال خلال النصف الاول من العام 2019.

انتهى ** ح ع