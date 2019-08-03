القضاء الايراني يؤكد حكم الاعدام والسجن بحق عناصر خلية ارهابية في دزفول

وافاد مصدر مطلع في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء السبت ان 2 من عناصر الخلية التي ارتكبت الحادث الارهابي حكم عليهما بالاعدام بعد ادانتهما بالحرابة من خلال تشكيل خلية ارهابية بهدف المساس بالامن الداخلي وارتكاب جريمة القتل العمد وحيازة اسلحة حربية وتوجيه خلية ارهابية.

واضاف هذا المصدر، ان العناصر الثلاثة الاخرين لهذا الحادث الارهابي قد حكم عليهم بالسجن لفترة 30 عاما في المنفى بعد ادانتهم بجريمة التعاون في الحرابة والمشاركة في تشكيل خلية ارهابية تكفيرية تستهدف امن البلاد ودعم الخلية الارهابية.

يذكر ان هذه الخلية الارهابية قامت مساء الثاني من شهر محرم قبل 4 اعوام بهجوم مسلح على موكب للعزاء الحسيني في منطقة صفي أباد بمدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران ما ادى الى استشهاد 2 من المشاركين في مراسم العزاء واصابة 3 اخرين منهم.

وكانت اقوى الامنية قد تمكنت من الكشف عن عناصر هذه الخلية الارهابية التكفيرية واعتقالهم بعد مضي 4 ايام على وقوع الحادث الارهابي.

انتهى ** 2342