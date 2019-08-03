٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٢
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83423650
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رئيس مجلس الشيوخ الافغاني يثمن دعم ايران لارساء السلام في بلاده

رئيس مجلس الشيوخ الافغاني يثمن دعم ايران لارساء السلام في بلاده

طهران / 4 اب /اغسطس /ارنا- ثمّن رئيس مجلس الشيوخ الافغاني فضل هادي مسلم يار، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لارساء السلام في بلاده بقيادة الحكومة والشعب الافغاني.

وخلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني في طهران السبت، اشار مسلم يار بدعم الجمهورية الاسلامية لبلاده التي واجهت الكثير من المشاكل ، موجها الشكر والتقدير لسماحة قائد الثورة الاسلامية لدعمه التحصيل الدراسي للتلامذة الافغان في المدارس ومختلف المستويات الدراسية في ايران.

وثمن دعم الجمهورية الاسلامية لارساء السلام في افغانستان بقيادة الحكومة والشعب الافغاني واضاف، لقد ثبت لنا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لافغانستان في الكثير من الامور ونحن على ثقة بنواياكم الطيبة تجاه بلدنا.

وصرح بان محادثات جيدة اجراها مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي حول بعض القضايا ومنها الترانزيت والشؤون الامنية والتي سيزداد التعاون فيها.

انتهى ** 2342

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