رئيس مجلس الشيوخ الافغاني يثمن دعم ايران لارساء السلام في بلاده

وخلال لقائه رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني في طهران السبت، اشار مسلم يار بدعم الجمهورية الاسلامية لبلاده التي واجهت الكثير من المشاكل ، موجها الشكر والتقدير لسماحة قائد الثورة الاسلامية لدعمه التحصيل الدراسي للتلامذة الافغان في المدارس ومختلف المستويات الدراسية في ايران.

وثمن دعم الجمهورية الاسلامية لارساء السلام في افغانستان بقيادة الحكومة والشعب الافغاني واضاف، لقد ثبت لنا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لافغانستان في الكثير من الامور ونحن على ثقة بنواياكم الطيبة تجاه بلدنا.

وصرح بان محادثات جيدة اجراها مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي حول بعض القضايا ومنها الترانزيت والشؤون الامنية والتي سيزداد التعاون فيها.

انتهى ** 2342