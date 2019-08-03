رئيس مجلس الشيوخ الافغاني: الاميركيون لا يسعون للسلام الحقيقي في افغانستان

وخلال لقائه في طهران السبت رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اكد مسلم يار ارادة بلاده الراسخة في تطوير العلاقات الاخوية مع ايران ، موجها الشكر والتقدير لاستضافة الجمهورية الاسلامية للمهاجرين الافغان ودعم سماحة قائد الثورة للتحصيل الدراسي لابنائهم.

واشار الى المشاكل التي اوجدتها اميركا للمنطقة واضاف، ان افغانستان تدين الحظر الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية التي وقفت الى جانب افغانستان على مدى كل هذه الاعوام.

ونوه الى ازدياد تواجد داعش في افغانستان واضاف، ان الاميركيين لا يسعون للسلام الحقيقي في افغانستان وهم اعداء مشتركون لايران وافغانستان والاسلام والبشرية.

وفي الختام اكد رئيس مجلس الشيوخ الافغاني بان بلاده ستظل ملتزمة بتعهداتها تجاه ايران في مجال المياه والشؤون الامنية.

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