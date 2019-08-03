٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83423665
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مساعد قائد الجيش الايراني: قواتنا اليوم اكثر جهوزية مما مضى

مساعد قائد الجيش الايراني: قواتنا اليوم اكثر جهوزية مما مضى

طهران / 4 اب /اغسطس / ارنا- اكد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنفيذية العميد محمد محمودي بان القوات المسلحة الايرانية اليوم اكثر جهوزية مما مضى.

وفي كلمته خلال مراسم اقيمت السبت لتكريم المتقاعدين في الجيش، اشار العميد محمودي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم تتلالا على صعيد العالم وقال، ان مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرفيعة في مختلف السوح العالمية تعود للبطولات التي سطرها ابطال الدفاع المقدس (في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية خلال الفترة 1980-1988) ودماء الشهداء الطاهرة.

ونوه الى مؤامرات الاستكبار العالمي ضد ايران وقال، ان العدو يسعى اليوم بمختلف الطرق للمساس بالجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان هذه المؤامرات ومنها تهديدات اميركا وترامب لن تفلح لهم.

واكد مساعد قائد الجيش الايراني على القدرات الرادعة التي تمتلكها القوات المسلحة الايرانية وقال، ان الجيش اليوم اكثر استعدادا مما مضى للتضحية من اجل البلاد والحفاظ على القيم.

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