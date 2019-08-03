مساعد قائد الجيش الايراني: قواتنا اليوم اكثر جهوزية مما مضى

وفي كلمته خلال مراسم اقيمت السبت لتكريم المتقاعدين في الجيش، اشار العميد محمودي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم تتلالا على صعيد العالم وقال، ان مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرفيعة في مختلف السوح العالمية تعود للبطولات التي سطرها ابطال الدفاع المقدس (في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية خلال الفترة 1980-1988) ودماء الشهداء الطاهرة.

ونوه الى مؤامرات الاستكبار العالمي ضد ايران وقال، ان العدو يسعى اليوم بمختلف الطرق للمساس بالجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان هذه المؤامرات ومنها تهديدات اميركا وترامب لن تفلح لهم.

واكد مساعد قائد الجيش الايراني على القدرات الرادعة التي تمتلكها القوات المسلحة الايرانية وقال، ان الجيش اليوم اكثر استعدادا مما مضى للتضحية من اجل البلاد والحفاظ على القيم.

انتهى ** 2342