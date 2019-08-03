آية الله عيسى قاسم: الجبهة الاعلامية تتولى دورا مهما في الدفاع عن الاسلام

وخلال استقباله حشدا من المدراء الاعلاميين في مدينة قم المقدسة، اكد آية الله عيسى قاسم بان الجبهة الاعلامية تعد الجبهة الاهم في الدفاع في سبيل الله ونصرة الحق .

واعتبر الاعلاميين بانهم في الطليعة والخط الامامي في اداء الدور الناجح للإعلام في الإسلام رغم ان هنالك اخرون ايضا يتولون المسؤولية في هذا المجال.

ونوه عالم الدين البحريني البارز الى أن الصحفي لا ينبغي أن يصبح مغروراً بنفسه، مؤكدا إنّ الصدق والتفاني والعمل الدؤوب في سبيل الله يمنح الانسان ميزات خاصة.

واشار آية الله قاسم الى اهمية المصداقية في النشاطات الاعلامية، واصفا وسائل الاعلام والصحفيين وأقلامهم بأنها تضطلع بدور مهم.

وشدد على أن الناشطين في وسائل الاعلام ينبغي أن يكون هدفهم في سياق الاسلام والقرآن الكريم والشعب.

انتهى ** 2342