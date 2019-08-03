٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83423668
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آية الله عيسى قاسم: الجبهة الاعلامية تتولى دورا مهما في الدفاع عن الاسلام

آية الله عيسى قاسم: الجبهة الاعلامية تتولى دورا مهما في الدفاع عن الاسلام

قم / 4 اب /اغسطس /ارنا- اعتبر المرجع الديني البحريني آية الله عيسى قاسم الجبهة الاعلامية بانها تؤدي دورا مهما في الدفاع عن الاسلام والبشرية.

وخلال استقباله حشدا من المدراء الاعلاميين في مدينة قم المقدسة، اكد آية الله عيسى قاسم بان الجبهة الاعلامية تعد الجبهة الاهم في الدفاع في سبيل الله ونصرة الحق .

واعتبر الاعلاميين بانهم في الطليعة والخط الامامي في اداء الدور الناجح للإعلام في الإسلام رغم ان هنالك اخرون ايضا يتولون المسؤولية في هذا المجال.

ونوه عالم الدين البحريني البارز الى أن الصحفي لا ينبغي أن يصبح مغروراً بنفسه، مؤكدا إنّ الصدق والتفاني والعمل الدؤوب في سبيل الله يمنح الانسان ميزات خاصة.

واشار آية الله قاسم الى اهمية المصداقية في النشاطات الاعلامية، واصفا وسائل الاعلام والصحفيين وأقلامهم بأنها تضطلع بدور مهم.

وشدد على أن الناشطين في وسائل الاعلام ينبغي أن يكون هدفهم في سياق الاسلام والقرآن الكريم والشعب.

انتهى ** 2342  

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