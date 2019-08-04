انعقاد الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الإيراني والقطري اليوم

و تستضيف طهران اليوم الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الايرانية وخفر السواحل القطرية.

ويرأس الوفد الإيراني قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي فيما يرأس الوفد القطري المقدم عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود القطرية.

وبالإضافة إلى مراجعة الإنجازات السابقة، سيناقش الطرفان أساليب جديدة للتعاون البحري والحدودي.

و تهدف الاجتماعات المشتركة لقوات حرس السواحل الإيرانية مع جيرانها الجنوبيين إلى تطوير وتقوية علاقات بعضهم البعض، وتؤكد الإرادة السياسية لجميع الأطراف لخلق جو إيجابي من التعاون.

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