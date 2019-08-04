٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٠٠
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83424219
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مساعدة وزير الاقتصاد السوري : اولويتنا في اعادة الاعمار هي استقطاب الاستثمارات الايرانية

مساعدة وزير الاقتصاد السوري : اولويتنا في اعادة الاعمار هي استقطاب الاستثمارات الايرانية

طهران / 4 آب / اغسطس / ارنا – اشارت مساعدة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية "رانيا احمد" الى تدوين قانون الاستثمار السوري الجديد وقالت : اوليتنا هي استقطاب الاستثمارات الايرانية في مرحلة اعادة الاعمار .

واضافت احمد الذي كانت تتحدث في ملتقى "التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية بسوريا" الذي انطلقت اعماله في طهران اليوم الاحد : يجب علينا توفير الظروف بحيث نتغلب على ما حصل من تداعيات سلبية خلال الحرب على سوريا ومنها الحصار .

وبينت في مجال اعادة الاعمار هناك ثلاث مراحل هي الاغاثة وتحسين الاوضاع والتنمية في الاولى يجب التعرف على التحديات والثانية رسم الافق لمستقبل سوريا والثالثة سنّ القوانين لاستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

واضافت: هناك العديد من المشاريع التي تم طرحها في اطار قانون الاستثمار الجديد ودعت المستثمرين الایرانیین الحاضرين في الملتقى الاستفادة من هذه الفرصة لان الاولوية لهم في اعادة الاعمار.

ونوهت الى ان الاولوية في المجال التجاري هي للسلع الايرانية.

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